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- 三木俊二（物故年鑑11.5万円） 牛窓風景 F8号
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商品詳細
三木俊二（物故年鑑11.5万円） 牛窓風景 F8号箱あり額 縦55センチ 横60センチ平成１７年に、古美術商から22,260円で購入したものです。三木俊二1906年兵庫県生まれ。展入選、一水会出品、研水会展賞1987年逝去。父の蒐集品整理のため、出品します。静謐な風景画の中に、実在の風や高台にいる感覚が迫ります。
http://narcologia.ru/goods/mythic968235.html
http://narcologia.ru/goods/assessor888003.html
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三木俊二（物故年鑑11.5万円） 牛窓風景 F8号
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