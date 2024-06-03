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三木俊二（物故年鑑11.5万円）　牛窓風景　F8号
商品番号 W28551882866
商品名

三木俊二（物故年鑑11.5万円）　牛窓風景　F8号
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 6,370 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三木俊二（物故年鑑11.5万円）　牛窓風景　F8号箱あり額　縦55センチ　横60センチ平成１７年に、古美術商から22,260円で購入したものです。三木俊二1906年兵庫県生まれ。展入選、一水会出品、研水会展賞1987年逝去。父の蒐集品整理のため、出品します。静謐な風景画の中に、実在の風や高台にいる感覚が迫ります。
http://narcologia.ru/goods/mythic968235.html
http://narcologia.ru/goods/assessor888003.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful531151.html
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