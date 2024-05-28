「金融占星術入門:ファイナンシャルアストロロジーへの誘い」山中康司著この本は10数年前に都内の書店で購入したものです。中に書き込み等はなく、外観も写真の通り綺麗な状態です。古書となりますので、ご理解いただける方のご購入をお願いします。尚、本書付属のCDに収録されている占星術支援ソフト「スターゲイザー」は、Win10/64bitのPCには対応しておりません。当方はソフト開発者の小曽根秋男さんのHPから無料でダウンロードして使用できる最新版（スターゲイザーSAT）を使用しています。詳しくは下記の小曽根さんのHP、著作等をご覧ください。http://stargazer.on.coocan.jp/#山中康司#山中_康司#金融占星術#ファイナンシャルアストロロジー#社会／経済・金融



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