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少年ファンタジー FANTASYBOYS ソウル トレカ 直筆サイン
商品番号 P22344821991
商品名

少年ファンタジー FANTASYBOYS ソウル トレカ 直筆サイン
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 14,577 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイナルの観覧にて配布されたソウルの直筆サイン入りトレカです。出回りがなく貴重です。即購入◎素人保管ですので気にされる方は、御遠慮ください。また、他の商品とのまとめ買い等コメントにてお知らせ下さい。※スリーブ+折り曲げ対策+水濡れ防止で匿名配送ソパン少年ファンタジーfantasyboysodidジュンウォンギュレソンミンリンチーウソクハンビンミンソケイダンヒョンテヒカルヒカリ
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