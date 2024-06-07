少年ファンタジー FANTASYBOYS ソウル トレカ 直筆サイン

ファイナルの観覧にて配布されたソウルの直筆サイン入りトレカです。出回りがなく貴重です。即購入◎素人保管ですので気にされる方は、御遠慮ください。また、他の商品とのまとめ買い等コメントにてお知らせ下さい。※スリーブ+折り曲げ対策+水濡れ防止で匿名配送ソパン少年ファンタジーfantasyboysodidジュンウォンギュレソンミンリンチーウソクハンビンミンソケイダンヒョンテヒカルヒカリ



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