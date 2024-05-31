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日田焼　大判　大皿　飾皿　プレート　匿名配送、送料無料
商品番号 E87880286588
商品名

日田焼　大判　大皿　飾皿　プレート　匿名配送、送料無料
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

落ち着いた雰囲気の大判のお皿。どっしりとした重厚感があり、素敵な佇まいです。黒の脚立はつきません。直径34.5￼高さ5.5￼即購入OKです。箱は有りません。しっかり梱包の上、匿名配送のメルカリ便でお送りします。他にも出品中です。どうぞご覧下さい。以下、検索用#tokotoko#メルカリ　#食器　#和食器　#洋食器　#陶器　#磁器　#工芸　#ガラス　#クリスタル　#骨董　#お茶碗　#茶器　#茶道　#焼き物　#宮内庁　#香蘭社　#オーキッド　#深川製磁　#たち吉　#萩焼　#信楽焼　#唐津焼　#美濃焼　#九谷焼　#有田焼　#ノリタケ　#ルクルーゼ　#日田焼　お好きな方に
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