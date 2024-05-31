Landscapes ウール染め 21本セット＋小袋3色　新品未開封‼️

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ご興味ありがとうございます。母の代理出品です。母が数年前にカカラウールワークスより購入したMadeinオーストラリア‼️Landscapesウール染め21本セット＋小袋3色 未開封のご紹介です。外観非常にきれいです。数年前に購入しましたが、介護が始まり使用する機会が無く、なくなく手放す事にしたそうです。アートヤーンの染色の材料にいかがでしょうか？購入時の価格はセットで¥20,000近くだったそうですので、お得にはなっていると思います。◾️内容・エレメンツシリーズTasman,Pacific,ApolloBay,Rye,Shell,Saltmarsh,Maize,Cloudears,Alfalfa,DaineTree,Barossa計11本 全て100gボトル・DyesforwoolシリーズKingfisher×2,Marine,Sage,Opal,Sarsaparilla,SalmonGum,Galah,Grevillea,Citrus計10本全て 100gボトル・小袋入り3色IceGreen25gSkyBlue25gFern(緑系の色)25g全て粉末。※バラ売り不可ご確認‼️こちらの商品は一度人の手に渡ったユーズド商品、素人の自宅保管品になります。海外製品特有の作りの甘さもあるかとは思います。検品はしておりますが、私自身は素人、親族の代理出品なもので小さな見落としなどあると思って頂くくらいで結構です。その分価格には反映しております。トラブル回避の為、神経質な方は正規代理店にて、新品をご購入下さいませ。ご検討の方よろしくお願い致します。#カカラウールワークス#アートヤーン#染め物#ダイカラー#サリーシルク#アートヤーンやりたい#シルク染め#染色塗料#染色#シルク糸安く