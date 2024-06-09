プレイステーション5 CFI-1200A01

「プレイステーション5CFI-1200A01」#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS52023年1月に購入。付属品は全てあります。（下記のとおり）あまり使用していないので綺麗な状態だと思います。初期化済みです。☆付属品・HDMIケーブル・ワイヤレスコントローラー・ベース・HDMIケーブル・電源コード・USBケーブル・印刷物一式※本商品はリサイクルダンボール梱包での発送となります。※輸送中も含めて破損等、保証出来かねます。商品の状態・梱包に不安がある場合はご購入をお控えください。すり替え防止のため返品、返金、交換は一切お断りさせていただきます。ご確認、納得された上でのご購入をお願いします。※本日(15日)正午までに購入でしたら本日発送します。コンビニ支払いの方は先にいつ支払いするかコメント下さい。



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