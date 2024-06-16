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写真集 首里城 今•昔　改訂版
商品番号 V89494666396
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写真集 首里城 今•昔　改訂版
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 2,090 円
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商品詳細

【今だけ限定】定価8,580円(税込み)のところ5,500円（税込み）▪️写真・図表-280点　圧巻の写真集ここに———————————————————————首里城を知るために！———————————————————————・わかりやすい解説-首里城の今・昔●主な内容▪️平成の首里城と火災▪️古図等に見る首里城▪️戦前の首里城百景▪️戦前の首里城周辺▪️沖縄戦と首里城▪️戦後の首里城▪️コラム・資料・年表———————————————————————⭐︎本書は1987年発行の『写真集首里城』に新たな写真（平成の首里城）を加えた「改訂版」です。#首里城#写真集#沖縄
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首里城：写真集／今・昔　改正版 | 那覇出版社 powered by BASE

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