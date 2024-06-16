写真集　首里城　今・昔　改訂版

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商品詳細
【今だけ限定】定価8,580円(税込み)のところ5,500円（税込み）▪️写真・図表-280点 圧巻の写真集ここに———————————————————————首里城を知るために！———————————————————————・わかりやすい解説-首里城の今・昔●主な内容▪️平成の首里城と火災▪️古図等に見る首里城▪️戦前の首里城百景▪️戦前の首里城周辺▪️沖縄戦と首里城▪️戦後の首里城▪️コラム・資料・年表———————————————————————⭐︎本書は1987年発行の『写真集首里城』に新たな写真（平成の首里城）を加えた「改訂版」です。#首里城#写真集#沖縄
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