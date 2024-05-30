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大土井窯　広己造　うずくまる　壺　松川広己 23つ418
商品番号 H37179811076
商品名

大土井窯　広己造　うずくまる　壺　松川広己 23つ418
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 12,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【大土井窯　広己造　うずくまる　壺　松川広己】頂き物になります。共箱に入れた状態で保管しておりました。未使用になります。美しい色合いと造形が素晴らしい作品です。骨董に関して素人の為、質問等お答え出来ない事も御座います。ご了承のほど宜しくお願い致します。■サイズ■高さ:約13cm口径:約7.5cm▼松川広己1958　西尾市中畑町に生まれる。1977　県立碧南高校卒。1979　武蔵野美術短大美術教育専攻卒。美濃・松山佑利、信楽・神崎紫峰に陶芸を学ぶ。1990　岡山県邑久町に大土井窯を開く。1993　画廊いちのつぼにて個展。1994　第5回創作公募展入選る1996　米ペンシルバニアにて穴窯研究プロジェクト参加。1999　大阪藤田美術館にて歓喜の器展、京都たち吉橘展出品。2000　岡山天満屋、姫路ヤマトヤシキにて大土井窯１０周年記念個展。☆*:.。..。.:*☆☆*:.。..。.:*☆*:.。..。.:*☆*:.。..。.:*☆☆*:.。..。.:*☆*:*☆..。.:*☆*:※あくまでも自宅保管品とご理解頂ける方のご購入よろしくお願い致します。700
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