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【動作確認済】ファミコンソフト　スノーブラザーズ
商品番号 I30381750755
商品名

【動作確認済】ファミコンソフト　スノーブラザーズ
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 10,810 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはソフトのみの出品です。写真の通り国内正規品ROMです。接点復活剤を使用し、アルコール清掃を行なって動作の確認はできています。互換機等お使いのハードによっては動作しない可能性がありますのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/shuttle645825.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford151173.html
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