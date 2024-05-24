【動作確認済】ファミコンソフト　スノーブラザーズ

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商品詳細
こちらはソフトのみの出品です。写真の通り国内正規品ROMです。接点復活剤を使用し、アルコール清掃を行なって動作の確認はできています。互換機等お使いのハードによっては動作しない可能性がありますのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/shuttle645825.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford151173.html
http://narcologia.ru/goods/revamp16522.html
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