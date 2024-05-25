seventeen DVD IDEALCUT トレカ　バーノン　未再生　セブチ

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商品詳細
seventeenidealcutinjapanDVDバーノン VERNON・DVDトレカおまけ ・ caratlandトレカ・ひとりじゃない エントリーカードDVDはトレカを確認する為に開封しましたが中身は未使用です。購入後、暗所で保管しておりましたが、素人保管になりますので神経質な方はお控えください。初期スレ等はご了承ください。緩衝材＋防水対策での発送になります。seventeenセブチセブンティーンエスクプススンチョルジョンハンジョシュアジュンホシスニョンウジジフンウォヌthe8ミンハオミンギュドギョムDKソクミンスングァンバーノンディノチャン
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