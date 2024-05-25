歴史漫画 サバイバル シリーズ　全15冊セット

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商品詳細
1〜14巻一冊あたり定価:￥1200弥生時代のサバイバル〜戦後のサバイバル＋特典（非売品）重要人物で覚える日本の歴史全15冊セット自宅保管品となりますが、目立った折れ、汚れなどもなくキレイな状態です。中古品の旨、ご理解の上ご検討よろしくお願いします。#サバイバル#日本史#歴史漫画#チーム・ガリレオ#本#自然／一般
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