

M3809●江戸明治和本等＞〈頭書注釈〉女当用文章（文化10年）竹村一玄 M3809●江戸明治和本等＞〈頭書注釈〉女当用文章（文化10年）竹村一玄

●江戸明治和本●〈頭書注釈〉女当用文章［〈御家〉女当用文章］（文化10年）竹村一玄【判型】大本1冊。縦260粍。【作者】竹村一玄（晴雲堂）書。【年代等】文化10年春初刊。［大阪］河内屋嘉七ほか板。【備考】分類「往来物」。袋綴じ展開収録。『〈頭書注釈〉女当用文章［〈御家〉女当用文章］』は、女用文章では比較的少ない頭注付きの手本兼女用文章。「年始の文」から「歳暮の祝儀仰書の文」までの往復文51通（26題の往復文。弔状のみ返状なし）を収録し、四季折々や佳節に伴う祝儀状・誘引状、諸事に関する依頼状や礼状、病気・寒気見舞状など一通りの例文を載せる。頭書に語注や書簡作法・年中行事等に関する注記を多く掲げるのが特徴。また、追伸文を伴う例文も多く、書籍広告ともとれる『難波往来』『都名所図会』等の書名を文章中に盛り込み、巻末には脇付の上下を示す。なお、本書の小口方向に検索用の丸付き漢字（例文見出しの頭字）を配置して読者の便を図るのも一工夫であろう。★原装・題簽付・美本。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。