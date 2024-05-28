【新品未開封】 XG DNA WEVERSESHOP 特典 トレカ G ver.

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商品詳細
■商品詳細：【新品未開封】XGDNAWEVERSESHOP特典トレカGver.■SIZE：縦：8.5cm横：5.5cm■本品の状態：新品・未使用品■配送方法：商品はしっかり梱包し発送を致します。■配送業者：クロネコヤマト便【必ずご確認ください！】海外輸入品の特性上、税関審査や国際運送の工程中にキズやヒビ80つぶれ、製本の破れが付きやすいです。発売元の出荷基準が販売基準になり大変恐縮ではございますが、この理由での返金・返品・交換は出来かねます。ご了承のうえお買い求めください。
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