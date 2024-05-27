さくらももこ　富士山1巻〜5巻

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商品詳細
『富士山』全巻セット第1号〜第5号箱入り状態は綺麗です。劣化により本の上部のみ少しスレあり。画像3参照ください本の中についているポストカード、ヒロシのシールなども残っております^_^バラ売り不可となりますm(__)m#さくらももこ#さくら_ももこ#本#日本文学／評論・随筆
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