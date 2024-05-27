Switch有機EL スプラ3、マリオカート8デラックスセット

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商品詳細
Switch有機EL版本体とスプラトゥーン3とマリオカート8デラックスのセットですSwitchは付属品等も全て揃っており画面に傷等もなく美品ですマリオカートはソフトのみでケースは無いため、Switch本体に差し込んだ状態で発送致しますおまけにfiretvstickとANKERのBluetoothスピーカー(SoundCore)つけます※バラ売りは不可になります
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