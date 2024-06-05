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新品未開封 PS5 ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク 同梱版
商品番号 O26720976452
商品名

新品未開封 PS5 ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク 同梱版
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 26,130 円
在庫状況 あり

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商品詳細

外装の初期キズ等気になる方は、ご遠慮ください。2022年12/5　joshinにて購入したものになります。初期不良はメーカーにお問い合わせください。値引き不可取り置き不可専用不可即購入可でお願いします。PlayStation5GodofWarRagnarokプレステ5プレステ本体
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