プレステ3 ファイナルファンタジー13 ライトニングエディションとおまけ付き☆彡

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☺︎中古品の為、よくご理解の上ご検討下さい。☺︎ご購入後のキャンセルはお控え下さい。※商品名※ ・プレイステーション3 ・ファイナルファンタジー13ライトニングエディション本体 ※おまけの付属品※ ・コントローラー２セット ・ゲームソフト3枚 ①ファイナルファンタジー13②テイルズオブヴェスペリア③テイルズオブエクシリア※状態※ ・目立った傷や汚れもなく、美品です。 ・初期化済み・動作確認済みです。※備考※ 使用者の同居家族に喫煙者・ペットはおりません。 専用の箱がないので段ボールに入れて発送させていただきます。 コメントを頂いてから１週間お返事がなければ、コメントを削除させて頂きます。ご了承ください。