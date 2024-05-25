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プレステ3 ファイナルファンタジー13 ライトニングエディションとおまけ付き☆彡
商品番号 Q43570460435
商品名

プレステ3 ファイナルファンタジー13 ライトニングエディションとおまけ付き☆彡
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 8,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☺︎中古品の為、よくご理解の上ご検討下さい。☺︎ご購入後のキャンセルはお控え下さい。※商品名※　・プレイステーション3　・ファイナルファンタジー13ライトニングエディション本体　※おまけの付属品※　・コントローラー２セット　・ゲームソフト3枚　　　①ファイナルファンタジー13②テイルズオブヴェスペリア③テイルズオブエクシリア※状態※　・目立った傷や汚れもなく、美品です。　・初期化済み・動作確認済みです。※備考※　使用者の同居家族に喫煙者・ペットはおりません。　専用の箱がないので段ボールに入れて発送させていただきます。　コメントを頂いてから１週間お返事がなければ、コメントを削除させて頂きます。ご了承ください。
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