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デュアルショック4
商品番号 G66603738672
商品名

デュアルショック4
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使わなくなったので出品します。動作確認できておりませんが友人が最近まで使っていたので普通に使えると思います（充電と電源オンはできました）現状は写真にてご判断ください。#PS4コントローラー#dualshock4#コントローラー#PS4#PS4コントローラー#PS4コントローラー純正#PS4本体#PS4ワイヤレス#DUALSHOCK4#DUALSHOCK4コントローラー#プレイステーション4#プレイステーション4コントローラー#プレイステーション4コントローラー純正#純正#コントローラー#プレステ4#コントローラー
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