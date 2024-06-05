使わなくなったので出品します。動作確認できておりませんが友人が最近まで使っていたので普通に使えると思います（充電と電源オンはできました）現状は写真にてご判断ください。#PS4コントローラー#dualshock4#コントローラー#PS4#PS4コントローラー#PS4コントローラー純正#PS4本体#PS4ワイヤレス#DUALSHOCK4#DUALSHOCK4コントローラー#プレイステーション4#プレイステーション4コントローラー#プレイステーション4コントローラー純正#純正#コントローラー#プレステ4#コントローラー



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