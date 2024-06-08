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【書籍】クリスティン・メンデルツマ「ロースさんのセーター」
商品番号 D14849478922
商品名

【書籍】クリスティン・メンデルツマ「ロースさんのセーター」
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 6,110 円
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商品詳細

TheCollectedKnitworkOfLoesVeenstraCHRISTIENMEINDERTSMA「ロースさんのセーター」クリスティン・メンデルツマオランダ出身のデザイナー「クリスティン・メンデルツマ」のアートブックです。無名のオランダ人女性「ロース夫人」1950年からライフワークとしている編み物を一冊におさめた本です。ひとつひとつの編み物はカラフルで愛らしいです。とても愛らしい本で装丁にもこだわりを感じます。編み物のような風合いのあるカバーがとても素敵です。＜　商品の状態　＞本の端などに経年劣化がみられます。独特な紙でカバーからぴょんと糸のような銀紙が出ています(恐らく一冊一冊カバーが異なる仕様です)写真でご確認ください。書籍の中は美品です。＜　梱包と発送　＞ビニールで包み専用箱に入れ［らくらくメルカリ便］の［宅急便コンパクト］でお届けします。＜　その他　＞お値下げ［可］出品に関しての注意点等はプロフィールからご確認ください。#アート　#アートブック　#メンデルツマ#イラスト　#編み物　#服　#ファッション
http://narcologia.ru/goods/recuperation489321.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome121743.html
http://narcologia.ru/goods/Adder552675.html
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