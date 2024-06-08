【書籍】クリスティン・メンデルツマ「ロースさんのセーター」

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商品詳細
TheCollectedKnitworkOfLoesVeenstraCHRISTIENMEINDERTSMA「ロースさんのセーター」クリスティン・メンデルツマオランダ出身のデザイナー「クリスティン・メンデルツマ」のアートブックです。無名のオランダ人女性「ロース夫人」1950年からライフワークとしている編み物を一冊におさめた本です。ひとつひとつの編み物はカラフルで愛らしいです。とても愛らしい本で装丁にもこだわりを感じます。編み物のような風合いのあるカバーがとても素敵です。＜ 商品の状態 ＞本の端などに経年劣化がみられます。独特な紙でカバーからぴょんと糸のような銀紙が出ています(恐らく一冊一冊カバーが異なる仕様です)写真でご確認ください。書籍の中は美品です。＜ 梱包と発送 ＞ビニールで包み専用箱に入れ［らくらくメルカリ便］の［宅急便コンパクト］でお届けします。＜ その他 ＞お値下げ［可］出品に関しての注意点等はプロフィールからご確認ください。#アート #アートブック #メンデルツマ#イラスト #編み物 #服 #ファッション
http://narcologia.ru/goods/recuperation489321.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome121743.html
http://narcologia.ru/goods/Adder552675.html
トーク「リサーチをめぐるものがたり」 | ATELIER MUJI | 無印良品
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Christien Meindertsma / PIG 05049 (6th Edition) — POST
HET VERZAMELD BREIWERK VAN LOES VEENSTRA／Christien Meindertsma
クリスティン･メンデルツマ 「世界はブタで回っている」
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Bottom Ash Observatory
無印良品 銀座で「リサーチ! プロセスを魅せるデザイン」展を開催 ...
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