【書籍】クリスティン・メンデルツマ「ロースさんのセーター」

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クリスティン･メンデルツマ 「世界はブタで回っている」 クリスティン･メンデルツマ 「世界はブタで回っている」



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TheCollectedKnitworkOfLoesVeenstraCHRISTIENMEINDERTSMA「ロースさんのセーター」クリスティン・メンデルツマオランダ出身のデザイナー「クリスティン・メンデルツマ」のアートブックです。無名のオランダ人女性「ロース夫人」1950年からライフワークとしている編み物を一冊におさめた本です。ひとつひとつの編み物はカラフルで愛らしいです。とても愛らしい本で装丁にもこだわりを感じます。編み物のような風合いのあるカバーがとても素敵です。＜ 商品の状態 ＞本の端などに経年劣化がみられます。独特な紙でカバーからぴょんと糸のような銀紙が出ています(恐らく一冊一冊カバーが異なる仕様です)写真でご確認ください。書籍の中は美品です。＜ 梱包と発送 ＞ビニールで包み専用箱に入れ［らくらくメルカリ便］の［宅急便コンパクト］でお届けします。＜ その他 ＞お値下げ［可］出品に関しての注意点等はプロフィールからご確認ください。#アート #アートブック #メンデルツマ#イラスト #編み物 #服 #ファッション