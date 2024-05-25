新 心臓血管外科管理ハンドブック(改訂第2版)

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商品詳細
土日限定セール中！7,500→6,999→6,490円自宅保管です。表彰に目立った汚れなどもなく、中身はほとんどきれいで読んでいただくには問題ない状態です。新品で購入するよりもお安くお買い求めいただけます。水濡れ防止をし宅急便コンパクトで発送します。個人保管のため完璧を求める方はご購入をご遠慮ください。「新心臓血管外科管理ハンドブック=HandbookofPerioperativeCareinCardiovascularSurgery」国立循環器病研究センター定価:￥13000南江堂#国立循環器病研究センター#本#自然／医療・薬学・健康
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