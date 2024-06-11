琉球漆器 江戸時代 足付 盆 貴重 骨董 茶道具

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商品詳細
江戸時代の貴重な琉球漆器です。琉球漆器は大変貴重です。参考画像を掲載しております。参考品は徳川家のものだった様です。本品は足付きのお盆で金泥で絵が描かれています。足付きのお盆は珍しいかと思います。古いものですので金泥のハゲや多少のキズはありますが、この手のものとして概ね良好な状態を保っているかと思います。高さは約4,5cm幅は約33,3cmです。本来でしたら相当な価値のあるものかと思いますが、格安で出品しておりますので、宜しくお願いいたします。
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