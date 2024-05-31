DVD 劇場版 天元突破グレンラガン 紅蓮篇　螺巌篇　完全生産限定版セット

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TVアニメ「天元突破グレンラガン」を再編集、追加カットを加えた「劇場版」の2部作「紅蓮篇」「螺巌篇」のセットになります。2本とも完全生産限定版です。「紅蓮篇」「螺巌篇」ともに、仕様は・本編DVD+特典DVD+ドラマCD・三方背BOX・デジパック・縮刷版パンフレット・ピンナップ（紅蓮2枚、螺巌1枚）のセットになります。盤面に目立つ傷はなく再生可能でした。付属物（チラシ等）も、購入時のままあります。特典の書いてあったシールが貼ってある外装ビニールに傷みがあり、袋の接着面等が汚れています。以上ご理解の上ご購入よろしくお願いします。レターパックプラスにて発送します。購入日時によって、発送がずれることがあります（例えば土日は郵便局が休みなので難しいです。外出時も対応できません）セット販売です。バラ売り不可。値下げ交渉不可。「購入します」などの事前コメントなしの即購入OKです。#DVD#アニメ #劇場版 #完全生産限定盤#ガイナックス #GAINAX#グレンラガン #ロボット#今石洋之 #中島かずき #中川翔子