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櫻坂46 田村保乃 1st写真集 一歩目　初版　特典付き
商品番号 X12229493368
商品名

櫻坂46 田村保乃 1st写真集 一歩目　初版　特典付き
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 1,850 円
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商品詳細

購入後、そのままビニールに入れて保管してありました。折れや擦れありません。帯の応募券の切り取りもありません。特典のポストカードは丸善・ジュンク堂書店版とランダム封入のものになります。「櫻坂46田村保乃1st写真集一歩目」TakeoDec.定価:￥2000#TakeoDec#Takeo_Dec#本#芸術／写真・工芸
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