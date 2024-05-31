ニンテンドー64 ピカチュウ オレンジ\u0026イエロー 本体 ポケモン

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商品詳細
箱はありません。使用感あり、現状渡しになります。動作確認できています。最後に写真載せています。出力ケーブルは自前の物では映像の確認ができず、知人の物を借りて確認したため、写真に載っているケーブルはジャンク扱いでお願いします。素人保管、かつ数十年前のゲーム機であることをご理解の上、ご購入頂けます様、宜しくお願い致します。他サイトでも出品しているため、早い者勝ちになります。
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