【報告書】近代台湾海峡両岸交易に関する総合的研究（K_0944）

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商品詳細
【報告書】近代台湾海峡両岸交易に関する総合的研究──長崎華商「泰益号」関係文書を中心──平成２年度文部省科学研究費補助金・研究成果報告書（国際学術研究、課題番号02044147）1990年11月（K_0944）目次[前篇]在日閩南系華商の台湾海峡両岸交易に関する総合的研究への道程 市川信愛〈特別寄稿〉１.華僑史研究をめぐる諸問題 斯波義信 〈特論─「泰益號」文書をどう読みどう使うか─〉２.長崎福建会館の活動試論 黒木國泰３.長崎における華僑の祭祀文書について 劉序楓４.長崎華商「泰益號」の経営帳簿についての口頭発表内容 許柴芳〈コメント〉 増田史郎亮５.関於近代長崎華商「泰益號」書簡 朱徳蘭[後篇]泰益號書簡目録（総集）１.凡例２.発信地別、差出人数と書簡数３.台湾台南地区店舗調査状況 ─泰益號子孫 陳文通氏（大阪）台湾国立成工大学副教授 石菖寿（台南）両氏による─４.長崎泰益号より各地への書簡５.補充 陳世科の外孫ファミリー・ツリーと高山七太郎戸籍（抄）６.書簡目録総集■形態：横18.3×縦25.7×厚1.4㎝ 並■頁数：182頁■編著：九州国際大学國際商学部 研究代表 市川信愛■発行：九州国際大学國際商学部■発行年月：1990年11月■定価：非売品■状態：美品■発送：ヤマトネコポスにて発送 書籍の厚さによっては簡易包装になります。 時間指定不可 ※ネコポスは郵便受までの配送となります。
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