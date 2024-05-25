ファミコンソフトまとめ

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商品詳細
ファミコンカセットの88本まとめ売りです。写真9の二つはファミリートレーナー対応です。写真8の忍者くんとじゅうべえくえすとは動作確認できませんでした。他のはニューファミコンで確認しましたが、だいぶ頑張ったのもあります。古い物なので中古と理解して購入お願いします。
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