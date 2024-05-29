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商品詳細
自宅の押し入れから出てきたものです。油紙に包まれ一度も読んだ形跡はありませんが、写真のような染みや色褪せがあります。歴史がわかる貴重な本だと聞いております。付録に戦没者名簿もあります。商品状態をご理解の上ご購入お願いします。
http://narcologia.ru/goods/peroration858815.html
http://narcologia.ru/goods/protein823934.html
http://narcologia.ru/goods/protein111734.html
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古書】【未使用未読】姫路歩兵第百三十八九連隊史-
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古書】【未使用未読】姫路歩兵第百三十八九連隊史 | eclipseseal.com
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