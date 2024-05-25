南北朝実相史　吾郷清彦著　富士〝隠れ南朝〟史　加茂喜三著　富士地方資料調査会

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南北朝実相史 吾郷清彦著 富士〝隠れ南朝〟史 加茂喜三著 富士地方資料 ...



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富士山麓が陰の本営だった 隠れ南朝史」 加茂喜三 富士地方史料調査会 ...



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在野の南朝史研究の必読書。今日では、入手困難な希書。 吾郷清彦著「南北朝実相史」加茂喜三著「富士”隠れ南朝”史」発行富士地方資料調査会昭和62年７月10日 全体的に経年劣化によるヤケ、汚れ、薄汚れ、くすみ、スレ、クセなどがあり、小口に経年劣化によるヤケ・汚れ・シミ、表紙に傷があります。内側に耳折れ一ヶ所、全体的にヤケ、クスミ、複数ページにシミ汚れ・画像のような小さな書き込みがありますが通読に問題ありません。#吾郷清彦#南北朝実相史#加茂喜三#富士”隠れ南朝”史#富士地方資料調査会#南朝史#神風串呂#三浦芳聖#三輪義熈#神皇紀#長慶天皇#後醍醐天皇#南北朝史#富士古文献#桶狭間の合戦#今川義元#徳川家康