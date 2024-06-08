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カシオ　キーボード　CTK-240
商品番号 W80478922331
商品名

カシオ　キーボード　CTK-240
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···キーボード・シンセサイザーカシオのキーボードCTK-240です。コロナ禍で家て弾くために購入しましたがすぐに飽きたため、使用期間短く、箱にしまっていました。一枚だけ目印のシールが貼ってあります。（写真参照）18年製使用済み、個人の保管だった為、気になる方や神経質な方はご遠慮ください。返品返金はお受けできません。よろしくおねがいいたします。
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