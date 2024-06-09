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発達促進ドリル　全10巻
商品番号 T57963342138
商品名

発達促進ドリル　全10巻
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

発達につまずきを持っ子のための教材です。子供がどこまで理解しているか把握するために購入しましたが、ほとんど使用せず成人してしまいましたので、出品させていただきます。外側の箱は多少日焼けがありますが、中身はきれいな状態です。10巻のセットですのでバラ売りはできません。10巻入った箱の大きさは、31ⅽⅿ✕22ⅽⅿ✕11.5ⅽⅿです。
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