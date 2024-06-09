PS4 プレステ4 本体 CUH-2000B⭐︎1TB•ファイナルファンタジー15

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商品詳細
●動作確認済みです。●付属品CUH-2000B本体（￼1TB）、HDMIケーブル、電源ケーブル、USBケーブル、ソフト1本（ファイルファンタジー15）●本体の状態⚠️外装難あり￼です。天板に擦り傷目立ちます。画像にてご確認下さい。封印シールあります。●その他ファイナルファンタジー15モデル！1TBゲームソフト付きなので直ぐに遊べます！
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