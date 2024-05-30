☆アクリル絵画、モダン絵画、インテリア、抽象画

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美術の大学を出て、個人で制作しています。絵に興味のある方、よろしくお願いします。サイズF4号アクリル画油絵用のキャンバスで、描いています。額や、金具は付属しません。返品は、お断りします。ご理解、頂いた上でご購入ください。