

入手困難☆松本清張×樋口清之『南紀の旅 伊勢・志摩』今日の風土記6 入手困難☆松本清張×樋口清之『南紀の旅 伊勢・志摩』今日の風土記6



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大変古い本ですので、カバー・本体ともにそれなりのダメージが見られます。カバーは傷や僅かな破れがあり、中身は書き込み等は見当たりませんが(万一の見落としはご容赦ください)、背割れ一歩手前ですので、強く開かないことをお勧めします。状態にこだわらず、あくまで中身が読めればそれで良いという方のみご購入下さい。#松本清張#樋口清之#今日の風土記#旅行#絶版