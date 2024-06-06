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入手困難☆松本清張×樋口清之『南紀の旅 伊勢・志摩』今日の風土記6
商品番号 X92189871826
商品名

入手困難☆松本清張×樋口清之『南紀の旅 伊勢・志摩』今日の風土記6
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大変古い本ですので、カバー・本体ともにそれなりのダメージが見られます。カバーは傷や僅かな破れがあり、中身は書き込み等は見当たりませんが(万一の見落としはご容赦ください)、背割れ一歩手前ですので、強く開かないことをお勧めします。状態にこだわらず、あくまで中身が読めればそれで良いという方のみご購入下さい。#松本清張#樋口清之#今日の風土記#旅行#絶版
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