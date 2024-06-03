【日本大地図】ユーキャン★上巻/中巻/下巻★2020年2月3日発行

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ユーキャン日本大地図上巻/中巻/下巻2020年2月3日発行日本地図中古、保管品になります。欲しくて購入しましたが、購入したら満足で、それぞれパラパラと見たくらいです。中は綺麗ですが、それぞれ1か所の角が多少傷みがあります。ご理解の上ご入札ください。発送：ゆうパック100サイズ