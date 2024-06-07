時代 沈金 塗り椀 十客 木箱入 大指政右衛門

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ご覧頂き有難うございます。古い漆器です。天然木、漆塗気になる箇所に○印付けて有ります。サイズ口径12.5cm高さ9cm木箱(汚れ有り)付きです。すり替え・トラブル防止等のため、返品にはご対応できませんのでご理解をお願い致します。一客 3,000円にてバラ売り致します。またお声掛け下さい。