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時代 沈金 塗り椀 十客 木箱入 大指政右衛門
商品番号 N42663438812
商品名

時代 沈金 塗り椀 十客 木箱入 大指政右衛門
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 9,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます。古い漆器です。天然木、漆塗気になる箇所に○印付けて有ります。サイズ口径12.5cm高さ9cm木箱(汚れ有り)付きです。すり替え・トラブル防止等のため、返品にはご対応できませんのでご理解をお願い致します。一客　3,000円にてバラ売り致します。またお声掛け下さい。
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