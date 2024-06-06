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Pono Soprano ソプラノウクレレ アカシヤ AS
商品番号 A22780469997
商品名

Pono Soprano ソプラノウクレレ アカシヤ AS
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 13,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PonoSopranoソプラノウクレレアカシヤASPonoはハワイの高級ウクレレとして有名なKo'olauの別ブランド。ポノのAcacia(アカシア)シリーズは、素晴らしい音色でありながら、手の届きやすい価格を実現したスタンダードなモデルです。この価格帯でアカシアコア材オール単板。ハワイの工房、KOOLAUの完全監修の元、完成度の高いウクレレを製作。【サイズ】　縦：53㎝　幅：18㎝重量：415g【付属品】ソフトケース【Spec】BodyTop：SolidAcaciaBodyBack\u0026Sides：SolidAcaciaFingerboard：RosewoodorEbonyBridge：RosewoodorEbonyRosette：RopeMarquetryNut\u0026Saddle：BoneFinish：SatinCASE：SoftCase＃アカシヤ＃軽量＃4773165＃ACACCIYA
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