memories 2019 2020 2セット トレカ付き 抜けなし

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BTSmemories2019トレカジミンmemories2020トレカホソク2セットとなります。Weverseにて購入しました。日本語字幕ありません。●状態:他で既に購入していた為出品となります。10月16日に商品届き、そのまま保管していました。新品未使用です。日焼けや汚れなどはありません。リージョンコードについては写真の4枚目と5枚目に見にくいですが、投稿しております。日本のDVD機器では見ることが出来ないみたいですが、パソコンであれば対応している物もあるようです。#BTS#memories2019#memories2020#Weverse#DVD#トレカ#キムナムジュン#キムソクジン#ミンユンギ#チョンホソク#パクジミン#キムテヒョン#チョンジョングク#ジミン#テテ#グク#ナム#シュガ#ジン#ジェイホープ※こちらはセット売りの為バラ売り不可※即購入OKです。コメントで対応中でも即購入優先です。※中身確認のために開封しております。※輸入商品の為、初期傷がある可能性があります。ご了承お願い致します。※こちら多少の値下げ対応可能ですが、即購入が優先となりますのでご了承ください。