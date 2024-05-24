Vandoren バスクラリネット用マウスピースTraditional B50

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商品詳細
◎ご購入前に、必ずコメント欄にて在庫確認をお願いいたします。※店舗でも販売しているため、万が一在庫が無い場合はご了承ください。※試奏のためパッケージを開封している場合がございます。また、箱や内装等に傷みがある場合がございますので、予めご了承ください。商品の特徴世界中のプレイヤーに愛用されているVandorenマウスピース。先端の開きは比較的小さめで、楽な吹奏感で吹きやすい設計に。コントロールしやすく、高音から低音域まで安定して吹くことができます。学生さんをはじめ、このマウスピースから始める方が圧倒的です。安定した吹きやすさは、御経験者の方にも永く愛される定番モデルとなっています。■Traditional（トラディショナル）あらゆるタイプの奏者のニーズに応じてさまざまなモデルが作られています。◎B50ティップオープニング：2.15mmフェイシング：Lコンパクトな、そして豊かで深いサウンドです。〈427〉
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