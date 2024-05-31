◎古道具 庵々◎李朝 木工木造 祭器 餅台◎祭祀具李朝家具 朝鮮古美術◎祭台高台

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◎数ある商品の中ご覧頂きありがとうございます◎希少で貴重価値の高い李朝の祭器台です。蔵出しの品です。肌をご覧に頂ければお分かりになられると思いますが非常に古い品でないとこのような肌の具合は見られません。古美術骨董価値もあります。趣きがありおもしろい逸品だと思います。肌も時代を経てないとみられないとろとろ具合が素晴らしいです。サイズ約幅10.5cm奥行9.7cm高さ3.6cm●状態：時代を経ています。使用されたモノなので細かいスレ、小さい傷、小ヒビや汚れ等あります。写真でご確認下さいませ。古美術骨董品収集家さんの中でもこちらの商品はプロ向きな逸品だと思います。こちらから購入して転売されている方多数おりますが初売りです為大切になさって下さる方希望です。茶室やリビングお店などにいかがでしょうか。気持ちよくお取引できるお客様へお喜び頂けるよう精進してまいります。宜しくお願い致します。#アンティーク#李朝時代#李朝家具#乾漆#華道具#花入#花差#李朝盆#侘び寂び#バンタジ#白磁#青磁#三島青磁#高麗#李朝木工#スッカラ#古美術#骨董#祭祀具#祭器 #茶道具#古道具