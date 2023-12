V6 SUPER Very best 20th ANNIVERSARY SHOP

_V6SUPERverybestSHOP盤数回視聴後、しまっていました。あなたのお名前の部分(写真1枚目の隠している部分)は切り取らせていただきます。外袋やケースに擦れや折れ、(写真3枚目/画像は一部ですが全体的に汚れあります)粘着部分は特に汚れています。プチプチを巻き、宅配用ビニール袋に入れて、らくらくメルカリ便にて発送予定です。長期間自宅保管していた中古品になります。品質や状態にご理解いただけ方のみご購入をよろしくお願いいします。_



