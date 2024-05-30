i☆国鉄監修 交通公社の時刻表 1972 1974 1976 1977 時刻表

【13冊まとめ】国鉄監修交通公社の時刻表1972年10月号1974年10月1976年12月号1977年1月-11月号時刻表国鉄臨時列車電車列車※おまとめ出品のためばら売り不可となります。ご了承くださいませ。■商品詳細●商品名国鉄監修交通公社の時刻表●監修日本国有鉄道●発行日本交通公社出版事業部時刻表編集部●1972年10月号、1974年10月号、1976年12月号、1977年1月号から11月号セットから1975年11月号までの13冊のセット売りです。■個数13冊※画像と相違がある場合には画像優先でお願い致します。■状態・経年変化、汚れ、変色などがございます。・大量まとめの為、1冊1冊詳細に検品しておりません。・長期保管のお品ですので全体的に経年劣化により表紙や見返し、天地、小口等に日焼け、シミ、破れ、折れ等が見られます。ご覧になる分には問題はないと思います。画像では分かりにくいかと思いますが、ご確認、ご理解、ご了解の上、ご入札をお願いいたします。※長期保管していたもの、又は使用していたものの中古現状出品となります上記内容となり、写真を参考にして頂きご判断下さい。管理番号FLー☆040803