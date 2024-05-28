TXT ヨンジュン トレカ グッズ まとめ売り

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商品詳細
この度はご覧頂きありがとうございます。ペン卒のため、推していたヨンジュンのグッズまとめ売りさせて頂きます。・ACTのうちわは開封済みで一度現場で使用していますが、大きな傷スレ等なく綺麗な状態です。外袋にはシワがありますがうちわに影響はありません。・クリアファイルと缶バッジは一度確認のため開封しましたが、その後大切に保管しておりました。・トレカは全て折れなどなく綺麗です。トレカは防水対策をして発送します。バラ売り不可はやく売り切りたいので多少のお値下げ可能です。画像二枚目はオマケで付けさせて頂きます。質問あればお気軽にどうぞ。#txt#ヨンジュン#スビン#テヒョン#ボムギュ#ヒュニンカイ#トレカ#うちわ
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