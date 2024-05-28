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【未使用】MOTHER3 マザー3 ゲームボーイアドバンス
商品番号 B31336552289
商品名

【未使用】MOTHER3 マザー3 ゲームボーイアドバンス
ブランド名 ゲームボーイアドバンス
特別価格 税込 7,839 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後直射日光が当たらない場所にて保管をしておりました。せっかく買ったのですが、1度もプレイすることなく、そのままで放置をしておりました。そのため、動作確認等はできておりません。また、写真の最後に少し凹みの部分がある写真がございますのでご確認をお願いいたします。ご不明な点がございましたら、コメントにてお願いいたします。「MOTHER3」#ゲーム#RPG#ゲームボーイアドバンス#Other「Mother3」定価:-#本#生活／諸芸・娯楽
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