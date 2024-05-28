【未使用】MOTHER3 マザー3 ゲームボーイアドバンス

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商品詳細
購入後直射日光が当たらない場所にて保管をしておりました。せっかく買ったのですが、1度もプレイすることなく、そのままで放置をしておりました。そのため、動作確認等はできておりません。また、写真の最後に少し凹みの部分がある写真がございますのでご確認をお願いいたします。ご不明な点がございましたら、コメントにてお願いいたします。「MOTHER3」#ゲーム#RPG#ゲームボーイアドバンス#Other「Mother3」定価:-#本#生活／諸芸・娯楽
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