プレイステーション5

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商品詳細
「プレイステーション5CFI-1200A01」ご覧いただきありがとうございます。PS5ディスクドライブ搭載のモデルです。今年に入り購入しましたが、ほとんど使っていないため出品します。目立った傷は特にありません。中古品とご理解いただける方のみご購入お願い致します。下記が同梱物になります。【セット内容】・本体・配線一式 ・コントローラー ・箱・説明書※初期化済み※動作確認済み※即購入可高額商品で、すり替え防止のため返品、返金、交換は一切お断りさせていただきますよろしくお願いします。検索用PlayStation5CFI-1200A01ブランド：ソニー・インタラクティブエンタテインメントPlayStation色：ホワイト系#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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