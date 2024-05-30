

60周年記念モデル第四弾 Tiny Concert TSUGIHAGI - ASTURIAS



ASTURIAS Tiny Concert SJ DSH 60th Anni. コンサートウクレレ〈アストリアス 60周年記念モデル〉-楽器de元気



60周年記念モデル第四弾 Tiny Concert TSUGIHAGI - ASTURIAS



Tiny Concert SJ DSH 60th Anniversary | 【MIKIGAKKI.COM】 Acoustic ...



アストリアスASTURIAS Tiny Concert ウクレレ60周年モデル - メルカリ



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ウクレレ】ASTURIAS60周年記念限定生産ウクレレ入荷！（売約済）｜島村 ...



アストリアスASTURIAS Tiny Concert ウクレレ60周年モデル - メルカリ



60周年記念モデル第五弾 Tiny Concert SJ DSH - ASTURIAS



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アストリアスASTURIAS Tiny Concert ウクレレ60周年モデル - メルカリ



ASTURIAS [Tiny Concert TSUGIHAGI 60th Anniv.] モザイク/マホガニー/ローズウッド #12662



ウクレレ】アストリアスよりTiny Concertシリーズ入荷｜島村楽器 ...



ASTURIAS ６０周年記念モデル♪タイニーコンサート２種入荷です ...



ウクレレ】ASTURIAS60周年記念限定生産ウクレレ入荷！（売約済）｜島村 ...

2022年に製造された限定15本生産のアストリアスギター創業60周年記念モデルのウクレレです。擦り傷や細かい打痕などなく美品です。（写真参照）値下げします。10/31までの期間限定とします。この機会に購入検討をお願いします。追加ハードケースを付属として付けてます。23/10/29・ネックコンディション良好、弦高は低く弾きやすい状態です。この機会にアストリアス製ウクレレの購入を是非ご検討下さい。ケースは付いていません。あくまでも中古品です。神経質な方は購入しないでください。【仕様】・モデル名:ASTURIASTinyConcertSJDSH60thAnni.・シリアルNo.12679・ボディトップ:ジャーマンスプルース単板・サイド\u0026バック：ハカランダ単板・ネック:マホガニー・サイドホール仕様・ウッドバインディング（マホガニー）・塗装:ラッカーグロスフィニッシュ・指板:ローズウッド・ペグ:GotohUPT・スケール：385mm・弦高：約2.2mm（12フレット）・弦:オルカスフロロカーボンLightLow-G （購入時張り替え2023/6）購入時の保証書をお付けしますが、あくまでも参考です。