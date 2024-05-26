貞本義行画集 CARMINE【限定生産版】

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商品詳細
2009年3月下旬に発売された、「貞本義行画集CARMINE（カーマイン）【限定生産版】です。2009年1月12日までの予約締め切りで完全受注限定生産された限定商品です。内容は書籍とCD-ROMとポスターです。発売から約15年経過してますが、箱には経年劣化はございません？写真撮影のため初めて開封しました。中身は全く開けておりません。「貞本義行画集CARMINE」貞本義行定価:￥13000#貞本義行#貞本_義行#本#生活／諸芸・娯楽#エヴァ
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