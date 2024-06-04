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ファイナルファンタジー7 クライシスコア コレクターズエディション
商品番号 R37510548209
商品名

ファイナルファンタジー7 クライシスコア コレクターズエディション
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 7,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クライシスコアFINALFANTASYⅦリユニオンコレクターズエディションセット内容①パッケージソフト『クライシスコア-ファイナルファンタジーVII-リユニオン』②アートブック「HEROESPastandPresentTheArtofCRISISCORE–FINALFANTASYVII–」③収録台本「CRISISCORE–FINALFANTASYVII–REUNION-SCRIPTBOOK」④ミニサウンドトラック「CRISISCORE–FINALFANTASYVII–REUNIONMINISOUNDTRACK」⑤特別書き下ろし「エアリスの手紙」外袋開封済みで、ソフトとCDは未開封です。それ以外は軽く中身を見た程度なので、未使用に近いです。
http://narcologia.ru/goods/diamond751158.html
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