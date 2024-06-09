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ジャージーデビルの大冒険
商品番号 E25742144556
商品名

ジャージーデビルの大冒険
ブランド名 コナミ
特別価格 税込 7,350 円
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商品詳細

「ジャージーデビルの大冒険」VX123-J1　SLPM86075発売：1999年　定価：￥4,980-開封済みですが、あまりプレイしておらず傷もなく超美品です。時間ができてからでもと保管していましたが、テレビの解像度の関係等満足にプレイできそうにないため、手放す事にいたしました。20年以上前のアイテムの割に状態は良いと思います。ブックレット裏に小さなシミがあります。ケースについては開封済みのため、多少傷あります。ノークレーム、ノーリターンでお願いいたします。#ゲームソフト#プレイステーション
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