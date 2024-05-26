古代メキシコ展　図録・マヤ文字トートバッグセット

先日、古代メキシコ展のレクチャーナイトに参加した際にいただいた・図録・マヤ文字のトートバッグのセットです。①図録価格：2,800円仕様：A4変型 216ページカバー：赤の女王状態：レクチャーナイト参加時・参加後に一読しただけで、折り目や汚れがなく綺麗な状態です。②マヤ文字のトートバッグ「荷物」という意味のマヤ文字がプリントされているトートバッグです。価格：660円素材：コットンサイズ：本体260mm×330mm、持ち手25mm×280mmカラー：赤状態：出品用に開封しただけで、未使用でシミやシワ、汚れがなく綺麗な状態です。金額図録定価2,800円＋トートバッグ定価660円＝3,460円上記に、メルカリ出品手数料10％と、配送料(A4変型なので通常の宅急便サイズ)を多少上乗せした価格とさせていただくことをご了承ください。会期：6月16日（金）～9月3日（日）会場：東京国立博物館 平成館（上野公園）ご不明点はお気軽にお問い合わせください。#古代メキシコ展#メキシコ展#マヤ文字#図録#マヤ#アステカ#テオティワカン#美術#美術展#美術館#博物館#東京国立博物館#特別展#グッズ#平成館#赤の女王#マヤ文明#アステカ文明#テオティワカン文明古代メキシコ展メキシコ展マヤ文字図録マヤアステカテオティワカン美術美術展美術館博物館東京国立博物館特別展グッズ平成館赤の女王マヤ文明アステカ文明テオティワカン文明