いわゆる「三因方」と言われている中国の医術書です井上式人迎気口脈診の理論構成になっていると言われています。おそらく古典鍼灸研究会で配布されたものです



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漢方史料館(135)北京図書館所蔵の日本旧蔵『三因方』影宋写本



三因極一病証方論 18巻 | 京都大学貴重資料デジタルアーカイブ



漢方医列伝(22)陳言(ちんげん)。脈診に長じ「三因極一病証方論」(「三 ...



三因方(三因極一病證方論)(陳玄無若著) / 福地書店 / 古本、中古本、古 ...



陳 言



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三因極一病証方論 9787117086264



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漢方史料館(135)北京図書館所蔵の日本旧蔵『三因方』影宋写本



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三因極一病証方論- 中國哲學書電子化計劃



病気の原因は3つに別れる？三因について ｜伝統鍼灸 渓風院｜熊本市 ...



漢方原典攷注集 （傷寒論4冊・本草経3冊・金匱要略1冊） 全8冊』など ...