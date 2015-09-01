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三因極一病証方論
商品番号 L28274332058
商品名

三因極一病証方論
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 1,540 円
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商品詳細

いわゆる「三因方」と言われている中国の医術書です井上式人迎気口脈診の理論構成になっていると言われています。おそらく古典鍼灸研究会で配布されたものです
http://narcologia.ru/goods/Persia563388.html
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File:NAJDA-300-0208 三因極一病証方論6.pdf - Wikimedia Commons

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File:WUL-ya09 00528 三因極一病證方論 09.pdf - Wikimedia Commons

三因極一病証方論
三因極一病証方論 9787117086264

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Amazon.co.jp: 三因極一病証方論(中国語) (中医非物質文化遺産経典読本 ...

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漢方史料館(135)北京図書館所蔵の日本旧蔵『三因方』影宋写本

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File:NAJDA-300-0208 三因極一病証方論3.pdf - Wikimedia Commons

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